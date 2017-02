Ajax met Tete voor zieke Veltman

ANP Ajax met Tete voor zieke Veltman

WARSCHAU - Joël Veltman moet donderdagavond in Polen bij de eerste wedstrijd van Ajax tegen Legia Warschau in de Europa League aan de kant blijven. De vleugelverdediger is door ziekte niet beschikbaar. Kenny Tete vervangt hem als rechtsback in de Amsterdamse defensie.

Door ANP - 16-2-2017, 20:02 (Update 16-2-2017, 20:02)

Trainer Peter Bosz heeft verder zijn basisteam, dat zondag tegen Sparta Rotterdam (2-0) aantrad, ongewijzigd gelaten. In dat duel viel Daley Sinkgraven met een lichte knieblessure uit. Hij is echter weer speelklaar.

Bij Legia Warschau is Valeri Qazaisjvili van de partij. De huurling van Vitesse kent Bosz nog uit hun gezamenlijke tijd bij de Arnhemse club.

Ajax en Legia Warschau speelden twee jaar geleden ook tegen elkaar in de eerste ronde van de knock-outfase in de Europa League. De Amsterdamse ploeg won beide duels (1-0 thuis en 3-0 in Polen).