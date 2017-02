Wuytens en Luckassen terug in basis AZ

ANP Wuytens en Luckassen terug in basis AZ

ALKMAAR - Stijn Wuytens en Derrick Luckassen keren donderdagavond terug in de basis van AZ in de wedstrijd tegen het Franse Olympique Lyon. Beiden waren afgelopen weekeinde in het competitieduel bij Heerenveen (1-2) geschorst.

Door ANP - 16-2-2017, 18:28 (Update 16-2-2017, 18:28)

Olympique Lyon is de eerste tegenstander van de Alkmaarse club in de knock-outfase van de Europa League. Volgende week is de return in Frankrijk. Het duel in Alkmaar begint om 19.00 uur en staat onder leiding van de Schotse scheidsrechter Bobby Madden.

Voor AZ is het de derde keer in vijf jaar tijd dat de club zich heeft geplaatst voor de knock-outfase in de Europa League. Nooit eerder was Lyon tegenstander van de Alkmaarse club in een officiële wedstrijd.