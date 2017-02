Scheidsrechter Clattenburg naar Saudi-Arabië

LONDEN - Topscheidsrechter Mark Clattenburg stopt met fluiten in de Premier League en vertrekt naar Saudi-Arabië om daar hoofd scheidsrechterszaken te worden. Dat meldde de BBC donderdag. Hij bergt per direct zijn fluit op.

Door ANP - 16-2-2017, 15:40 (Update 16-2-2017, 15:40)

De Engelse scheidsrechtersbond roemt Clattenburg in een verklaring: ,,Hij is van grote waarde geweest voor het Engelse voetbal en we hopen dat hij een inspiratie zal zijn voor beginnende scheidsrechters." De bond begrijpt de beslissing van Clattenburg om naar het Midden-Oosten te trekken. ,,Het bevestigt ook hoe hoog onze scheidsrechters wereldwijd staan aangeschreven."

De 41-jarige Brit, die ook elektricien is, floot al in 2000 zijn eerste professionele wedstrijd. In 2012 was hij aangesteld als scheidsrechter voor de finale van het olympisch voetbaltoernooi. Het jaar 2016 was het hoogtepunt van Clattenburg in zijn scheidsrechtersloopbaan. Hij floot zowel de finale van de Champions League als de EK-finale in Frankrijk.