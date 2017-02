FIFA wil WK 2026 in meerdere landen

DOHA - FIFA-president Gianni Infantino wil dat het WK 2026 in meerdere landen wordt gehouden. De hoogste baas van de wereldvoetbalbond gaat landen aanmoedigen zich gezamenlijk kandidaat te stellen voor het eerste wereldkampioenschap waaraan liefst 48 deelnemers mogen meedoen.

Door ANP - 16-2-2017, 13:12 (Update 16-2-2017, 13:12)

Tijdens een bezoek aan Qatar, het gastland van het WK 2022, zei Infantino dat drie of vier landen samen de organisatie op zich kunnen nemen met elke vier of vijf stadions. ,,We willen dit aanmoedigen, omdat we als FIFA moeten laten zien dat we meedenken. We moeten de duurzaamheid op de lange termijn in de gaten houden", aldus de opvolger van Sepp Blatter.

De Verenigde Staten zouden mogelijk in combinatie met Mexico en Canada wel interesse hebben om het 'WK XL', zoals het mega-WK van 2026 wordt genoemd, te organiseren.