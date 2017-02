Supporters Ajax aangevallen in Warschau

WARSCHAU - Een groep supporters van Ajax is woensdagavond in de Poolse hoofdstad Warschau aangevallen door gemaskeerde hooligans van Legia Warschau. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen, liet een woordvoerder van Ajax donderdag weten. Het café waarin de Amsterdamse aanhangers zaten, is wel flink beschadigd.

Door ANP - 16-2-2017, 12:27 (Update 16-2-2017, 12:27)

Berichten in Poolse media over incidenten bij hotels waarin Ajaxfans verblijven, werden niet bevestigd door de politie. Zo'n zevenhonderd fans van de Amsterdamse club zijn naar Warschau gekomen.

De ploeg van trainer Peter Bosz neemt het in de eerste knock-outronde van de Europa League op tegen Legia Warschau, dat een beruchte harde kern heeft. De Poolse club moest voor de winterstop de thuiswedstrijd tegen Real Madrid in de Champions League zonder publiek afwerken, omdat de fans zich voor de zoveelste keer hadden misdragen.