Primeur voor Lahm in laatste jaar

MÜNCHEN - In zijn laatste maanden als profvoetballer beleeft Philipp Lahm toch nog een primeur. De 33-jarige aanvoerder van Bayern München kreeg woensdag tijdens de eerste confrontatie met Arsenal in de achtste finale van de Champions League (5-1) een gele kaart, zijn derde van dit seizoen. Die leverde Lahm een schorsing op voor de return op 7 maart in Londen.

Door ANP - 16-2-2017, 11:35 (Update 16-2-2017, 11:35)

,,Volgens mij heb ik nog nooit een wedstrijd van mijn club gemist vanwege een schorsing'', zei Lahm na het doelpuntenfestijn in München. ,,Maar goed, er zijn slechtere momenten om geschorst te worden dan na een 5-1-zege.''

De verdediger haalde in de slotfase een aanvaller van Arsenal neer. Lahm incasseerde de gele kaart van scheidsrechter Milorad Mazic gelaten. De aanvoerder van Bayern mist nu weliswaar de return, maar die lijkt een formaliteit. Hij gaat daarna weer zonder kaartenlast verder in de Champions League.