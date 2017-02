Maradona gelooft in wederopstanding Napoli

MADRID - Diego Maradona gelooft in een wederopstanding van Napoli. Met de Argentijn als supporter op de tribune verloor de Italiaanse club woensdag de eerste confrontatie met Real Madrid in de achtste finale van de Champions League (3-1). ,,We hadden via Mertens de kans om er nog 3-2 van te maken. Maar we zijn niet dood, ik geloof erin dat we revanche kunnen nemen'', schreef 'Pluisje' op Facebook. ,,Forza Napoli!'

Door ANP - 16-2-2017, 11:21 (Update 16-2-2017, 11:21)

Maradona sprak de spelers van Napoli voor de wedstrijd in Madrid toe in de kleedkamer. De Argentijn, die zijn glorietijd beleefde in Napels en Napoli twee keer kampioen maakte, was op uitnodiging van voorzitter Florentino Perez van Real aanwezig in het stadion. Vanzelfsprekend ging het bezoek van Maradona niet geruisloos voorbij. Hij zou in zijn hotel ruzie hebben gemaakt met zijn vriendin en kreeg de politie op bezoek. ,,Mijn advocaat heeft contact met de Spaanse autoriteiten'', aldus de Argentijn kortaf.

De return in Napels is op 7 maart. De oude liefde van Maradona moet dan minimaal twee keer scoren om de kwartfinales te kunnen halen.