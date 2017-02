Wenger: laatste 25 minuten waren nachtmerrie

ANP Wenger: laatste 25 minuten waren nachtmerrie

MÜNCHEN - De Champions League lijkt, net als de afgelopen jaren, opnieuw in de achtste finales te eindigen voor Arsenal. Het elftal van trainer Arsène Wenger stond woensdag bij Bayern München halverwege nog op een gelijkspel (1-1), maar ging uiteindelijk met 5-1 ten onder. De return in Londen over drie weken is daarmee normaal gesproken een formaliteit.

Door ANP - 15-2-2017, 23:40 (Update 15-2-2017, 23:40)

,,De laatste 25 minuten waren een nachtmerrie voor ons'', zei Wenger in een korte reactie na afloop van het duel waarin Arjen Robben de score voor Bayern opende. ,,We konden geen antwoord vinden.''

De druk door het verlies op de Franse trainer zal vermoedelijk verder toenemen. In de Engelse competitie is de achterstand op Chelsea, met nog dertien speelronden te gaan, tien punten. Arsenal behaalde voor het laatst de landstitel in 2004. In de Champions League bereikte de ploeg onder leiding van Wenger in 2006 de finale. Daarin was FC Barcelona te sterk.