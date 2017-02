Real Madrid verslaat Napoli in tweede helft

MADRID - Real Madrid heeft de favorietenrol in de achtste finales van de Champions League tegen Napoli woensdag waargemaakt. De titelverdediger werd door een vroeg tegendoelpunt even aan het schrikken gebracht door de huidige nummer drie uit de Italiaanse voetbalcompetitie, maar Real stelde snel orde op zaken en reist over drie weken met een behoorlijk veilige marge naar Napels: 3-1.

Door ANP - 15-2-2017, 22:44 (Update 15-2-2017, 22:54)

Heel even leek het er in Bernabéu op dat na FC Barcelona, dat dinsdag met liefst 4-0 bij Paris Saint-Germain verloor, ook de andere groot Spaanse grootmacht een moeilijke avond tegemoet zou gaan. Na een steekpass van de Slowaak Marek Hamsik was het Lorenzo Insigne die de score in de achtste minuut opende. De aanvaller zag dat keeper Keylor Navas niet goed stond opgesteld en zijn doel had verlaten. Met een krullend schot van ver buiten het zestienmetergebied was Insigne trefzeker.

Lang had Real Madrid niet nodig om van de schrik te bekomen. Na een voorzet met de buitenkant van de rechtervoet van Dani Carvajal, uit een kort genomen hoekschop, kopte Karim Benzema tien minuten na de openingstreffer de gelijkmaker binnen. Voor de 29-jarige Franse aanvaller was het alweer zijn 51e doelpunt in de Champions League. Daarmee steeg hij naar de vijfde plaats op de ranglijst van topscorers aller tijden in de belangrijkste Europese clubcompetitie, achter ploeggenoot Cristiano Ronaldo (95), Lionel Messi (93), Raúl (71) en Ruud van Nistelrooij (56). Het was voor Benzema bovendien het vierde duel op rij in de Champions League dat hij doel trof.

Spannender

Na de pauze nam Real Madrid snel afstand. Ronaldo stond in de 48e minuut aan de basis van de 2-1. De Portugese sterspeler speelde de verdediging van Napoli uit, behield het overzicht en legde de bal terug op de inkomende Toni Kroos. De Duitser schoof de bal beheerst in de hoek: 2-1.

De 3-1 in de 54e minuut was nog mooier. Napoli werkte de bal weg uit de defensie, waarna Casemiro de bal van buiten het strafschopgebied in één keer op zijn schoen nam en doelman Pepe Reina kansloos liet.

Dries Mertens had ervoor kunnen zorgen dat de return nog wat spannender zou worden dan nu. De Belgische oud-PSV'er schoot in kansrijke positie over. Zeven minuten voor tijd kwam Arkadiusz Milik in het veld. De Pool, overgekomen van Ajax, stond wegens een knieblessure lang aan de kant.