Kwartfinale opnieuw onhaalbaar voor Arsenal

ANP Kwartfinale opnieuw onhaalbaar voor Arsenal

MÜNCHEN - Arsenal moest en zou de ban breken na zes keer op rij te zijn uitgeschakeld in de achtste finales van de Champions League. Een zwakke tweede helft bij een effectief Bayern München woensdagavond maakt dat echter opnieuw onhaalbaar. Bayern won met 5-1 en kan vol vertrouwen over drie weken naar Londen.

Door ANP - 15-2-2017, 22:42 (Update 15-2-2017, 22:55)

Bayern-coach Carlo Ancelotti koos voor Arjen Robben in de startopstelling. De 33-jarige Nederlander liet na ruim tien minuten spelen zien waarom. Hij kreeg de bal terug van Douglas Costa, trok naar binnen en schoot feilloos in de verre hoek. Arsenal mocht van geluk spreken dat het bij die ene treffer bleef. Arsène Wenger had zijn spelers vast anders geïnstrueerd, maar die konden niet anders dan achter de Bayernspelers aanlopen.

Pas na een klein half uur spelen kwam Arsenal er een keer goed uit. Alexis Sánchez zorgde slim voor een vrije trap op het randje van het strafschopgebied. Bayern-doelman Manuel Neuer liet de bal los bij het schot van Mesut Özil, maar ook de rebound ging net naast.

Strafschop

Enkele minuten later was het wel raak. Sánchez kreeg tot woede van de Bayern-spelers een strafschop, omdat Robert Lewandowski bij het wegwerken de bal miste en het been van de Chileen raakte. De Arsenal-aanvaller zag zijn penalty gestopt worden door Neuer, maar schoot in derde instantie alsnog binnen. Bayern vond zelfs dat het zich dubbel mocht beklagen, toen scheidsrechter Milorad Mažic bij een handsbal aan de andere kant niet naar de stip wees. De spelers van de thuisploeg gingen mokkend met een 1-1 ruststand de kleedkamer in.

In de tweede helft liet Arsenal het initiatief opnieuw aan Bayern. En deze keer stond het vizier bij de Duitse ploeg wel scherp. Lewandowski zette Bayern in de 53e minuut opnieuw op voorsprong. Thiago maakte de 3-1 en 4-1 en invaller Thomas Müller zorgde er zelfs met de 5-1 voor dat de kwartfinales opnieuw heel ver weg zijn voor Wenger. In de laatste vijf keer dat Arsenal werd uitgeschakeld kon de ploeg een achterstand in de return niet meer goedmaken. Ondanks het waardevolle tegendoelpunt wordt dat ook nu een vrijwel onmogelijke opgave.