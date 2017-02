Bayern start tegen Arsenal met Robben

MÜNCHEN - Arjen Robben start woensdag in de basis bij Bayern München in het duel met Arsenal in de achtste finales van de Champions League. De 33-jarige Nederlandse aanvaller vormt de voorhoede van de Duitsers samen met Thiago, Douglas Costa en diepe spits Robert Lewandowski. Dat betekent dat Thomas Müller in het eerste duel met de Londenaren op de bank begint.

Door ANP - 15-2-2017, 20:23 (Update 15-2-2017, 20:23)

Robben startte drie keer eerder in de basis bij Bayern in de Champions League dit seizoen. Daarnaast viel de Nederlander één keer in. In de vier wedstrijden scoorde Robben één keer. Hij maakte de vierde treffer in de 4-1-thuiszege op PSV.