ANP Luckassen vervangt geschorste Johansson bij AZ

ALKMAAR - Derrick Luckassen begint donderdagavond in de thuiswedstrijd van AZ tegen Olympique Lyon in de Europa League in de basis. De Amsterdammer vervangt rechts in de verdediging de geschorste Mattias Johansson. Stijn Wuytens keert terug in het team. Centraal in de defensie neemt hij de plek over van Pantelis Hatzidiakos, die zondag tegen sc Heerenveen Wuytens verving. De Belg was tegen de Friezen geschorst. De rest van het basiselftal blijft ongewijzigd, zei coach John van den Brom woensdag voor het duel in de eerste knock-outronde van het Europese toernooi.

Door ANP - 15-2-2017, 19:39 (Update 15-2-2017, 19:39)

,,Lyon is een grote club, maar ik zie zeker kansen. Ik vind dat wij in de uitwedstrijd bij Heerenveen op een heel volwassen, misschien wel Europese manier gespeeld hebben'', aldus Van den Brom. ,,Als we datzelfde of meer kunnen brengen, zeker thuis en met de wedstrijd tegen FC Zenit nog in het hoofd, dan hebben we altijd een kans.''