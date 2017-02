Bosz waakt voor favorietenrol Ajax

ANP Bosz waakt voor favorietenrol Ajax

WARSCHAU - Ajax-coach Peter Bosz wil zijn ploeg niet als favoriet bestempelen in het duel met Legia Warschau donderdagavond in de Europa League. ,,Ik houd niet van uitspraken over een favorietenrol. Dat is meer iets voor de bühne'', zei de trainer woensdag in Warschau. ,,Maar ik vind wel dat we moeten winnen'', gaf hij later toe.

Door ANP - 15-2-2017, 19:36 (Update 15-2-2017, 19:36)

,,Legia is een goede tegenstander. In een zware Champions League-poule zijn ze voor Sporting geëindigd. Dat geeft hun potentie aan", omschreef Bosz de Poolse ploeg die opviel met uitslagen als de 8-4 nederlaag tegen Borussia Dortmund en een gelijkspel (3-3) tegen Real Madrid.

De coach van de Amsterdammers heeft donderdagavond de beschikking over een fitte selectie. ,,Daley Sinkgraven kwam uit de competitiewedstrijd van zondag tegen Sparta met lichte klachten en Joël Veltman is even ziek geweest. Ik ga er echter van uit dat iedereen donderdag fit is."