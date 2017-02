FC Groningen strikt Puma als kledingsponsor

GRONINGEN - FC Groningen speelt vanaf volgend seizoen in kleding van het Duitse Puma. De voetbalclub en het sportmerk zijn een contract overeengekomen voor de duur van vier jaar.

Door ANP - 15-2-2017, 16:08 (Update 15-2-2017, 16:08)

,,We zijn zeer blij dat we weer met een a-merk als Puma mogen samenwerken, we leggen hiermee ook een link naar ons mooie en succesvolle verleden", zegt commercieel directeur Robbert Klaver op de website van de club.

Tussen 1985 en 1999 droegen de noorderlingen ook al shirtjes van Puma. ,,We hebben er alle vertrouwen in dat Puma ook nu een shirt gaat produceren dat helemaal in de smaak gaat vallen bij onze supporters", aldus Klaver.

Puma komt voort uit een ruzie van de broers Dassler over welke richting ze op wilden gaan met hun sportschoenenfabriek. Rudolf richtte Puma op en Adolf ging verder onder de naam Adidas. Puma levert ook de kleding van onder meer Arsenal, Leicester City en Borussia Dortmund.