ANP Busquets: in alle opzichten overklast

PARIJS - Barcelona-middenvelder Sergio Busquets was dinsdag het meest uitgesproken over de 4-0-nederlaag van zijn club bij Paris Saint-Germain in de Champions League. ,,Ze speelden veel beter dan wij, we werden fysiek overklast. En tactisch hadden ze het ook beter voor elkaar'', zei Busquets voor de camera van het Catalaanse tv-station TV3.

Door ANP - 15-2-2017, 7:48 (Update 15-2-2017, 7:48)

Barcelona is vrijwel kansloos voor het bereiken van de kwartfinales in de Champions League na de zwaarste nederlaag in Europees verband sinds 2013 en onder coach Luis Enrique. Busquets leek ook zijn trainer niet te sparen. ,,Zij hadden een plan en voerden het perfect uit. Wij hadden iets anders verwacht, maar dat kan gebeuren. We hopen dit in Camp Nou nog te kunnen omdraaien, maar ik zal niet liegen: dat wordt heel moeilijk.'' De middenvelder kapte het gesprek daarna af. ,,Stop naar het zoeken van meer oorzaken.''