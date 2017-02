Luis Enrique: PSG zette ons direct vast

PARIJS - ,,We waren duidelijk minder dan Paris Saint-Germain.'' Dat was het simpele en eerlijke oordeel van Barcelona-coach Luis Enrique na de pijnlijke 4-0 nederlaag die zijn ploeg dinsdag in de achtste finales van de Champions League in Parijs te verwerken kreeg. ,,De uitslag geeft weer wat er op het veld gebeurde.''

Door ANP - 14-2-2017, 23:46 (Update 15-2-2017, 0:24)

Enrique gaf PSG lof voor het goede spel. ,,Onze tegenstander heeft ons direct vanaf het begin onder druk gezet. PSG ging beter met het balbezit om. Zij hebben spelers van wereldklasse. Vooral Ángel di María was in grootse vorm vanavond'', aldus de trainer over de Argentijn, die op zijn 29e verjaardag twee keer scoorde. ,,In aanvallend opzicht heeft Paris Saint-Germain veel opties, en verdedigend geven ze weinig weg en spelen ze fel en kort op de bal.''