ANP PSG legt Barcelona wil op in Champions League

PARIJS - Paris Saint-Germain heeft dinsdag een grote stap gezet naar de kwartfinale van de Champions League. In het eigen Parc des Princes won de Franse kampioen met liefst 4-0 van FC Barcelona. Ángel di María scoorde twee keer op zijn verjaardag. Julian Draxler maakte tussendoor de 2-0 en de eveneens jarige Edinson Cavani tekende voor de vierde treffer.

Door ANP - 14-2-2017, 22:42 (Update 14-2-2017, 22:51)

In Parijs had Unai Emery zijn ploeg met de juiste instelling het veld ingestuurd. Tegen het favoriete Barcelona toonde de thuisploeg zich direct hongerig en ging fel de duels in. Dat leidde in eerste instantie tot een gele kaart voor Adrien Rabiot in de derde minuut, maar ook tot veel balverlies voor Barcelona. PSG wist met het balbezit wel raad en Barça-doelman Marc-André ter Stegen hield zijn ploeg in de openingsfase op de been.

Na achttien minuten werd de Duitser toch geklopt. Di María schoot een vrije trap door een gat in de muur heen en zorgde voor de 1-0. Na die goal leek Barcelona even wat grip op de wedstrijd te krijgen en dook ook op voor de Franse goal, maar al snel schroefde PSG het tempo weer op. Met name op het middenveld was de thuisploeg heer en meester en daar leed Barcelona dan ook vaak balverlies. Toen Messi zo'n vijf minuten voor rust de bal inleverde leidde dat een counter van de thuisploeg in en zorgde Draxler met een diagonaal schot voor de 2-0.

Verjaardagscadeautje

Barcelona-coach Luis Enrique stuurde in de tweede helft zijn ploeg ongewijzigd het veld in en ook het spelbeeld veranderde niet. Tien minuten na rust was het weer Di María die scoorde en nog was het niet genoeg voor PSG. In de 71e minuut gaf ook Cavani zichzelf een verjaardagscadeautje. Barcelona wist toen allang niet meer waar het het moest zoeken en probeerde het steeds vaker met individuele acties. De Franse verdedigers bleven echter scherp en zaten de Barcelona-aanvallers dicht op de huid. Pas in de slotfase kreeg Barcelona nog een paar kansen. Samuel Umtiti illustreerde de Catalaanse onmacht nog door van dichtbij op de paal te koppen.

De return laat nog even op zich wachten. Pas op woensdag 8 maart kan Barcelona proberen het tij alsnog te keren.