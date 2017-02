VVV ziet Jong Ajax en MVV punten verspelen

AMSTERDAM - MVV heeft dinsdag in de achtervolging op VVV-Venlo twee punten laten liggen. De Maastrichtenaren kwamen in het uitduel met Jong Ajax, de nummer twee op de ranglijst, niet verder dan 1-1. MVV blijft zo vierde en heeft, met nog dertien wedstrijden te gaan, tien punten achterstand op VVV.

Door ANP - 14-2-2017, 22:12 (Update 14-2-2017, 22:12)

Jong Ajax, dat niet mag promoveren, kwam kort voor rust op voorsprong. Noussair Mazraoui schoot de bal van buiten het zestienmetergebied hard en laag in de hoek. De gelijkmaker kwam halverwege de tweede helft op naam van Alessandro Ciranni, die een vrije trap fraai in het doel schoot. Bij die stand bleef het. De wedstrijd stond aanvankelijk voor maandag op het programma. Vanwege de nog niet verdwenen sneeuw op sportpark De Toekomst was het veld toen niet bespeelbaar.

VVV heeft na 25 speelronden 56 punten. Jong Ajax staat op 50, FC Volendam heeft er 48 en MVV 46. Vrijdag neemt Volendam het in eigen stadion op tegen VVV. Dat lijkt voor de Noord-Hollanders de laatste kans om de strijd om de titel nog spannend te maken.