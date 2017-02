Passi nieuwe trainer van El Ghazi en Kishna

ANP Passi nieuwe trainer van El Ghazi en Kishna

LILLE - Franck Passi is de nieuwe trainer van Lille. De 50-jarige Fransman ondertekende dinsdag een contract tot het einde van het seizoen bij de club waar sinds kort de Nederlandse aanvallers Anwar El Ghazi en Ricardo Kishna voetballen.

Door ANP - 14-2-2017, 20:01 (Update 14-2-2017, 20:01)

Bij Lille, de huidige nummer zeventien in de Ligue 1, volgt Passi Patrick Collot op. De assistent-trainer stond sinds eind november als interim-coach voor de groep als vervanger van de ontslagen Frédéric Antonetti.

Passi voetbalde zelf in eigen land bij Montpellier, Olympique Marseille, Toulouse, Toulon en AS Monaco. Daarna kwam hij uit voor het Spaanse SD Compostela en het Engelse Bolton Wanderers. Als trainer was Passi alleen als interim-coach actief bij Compostela en Marseille.

Lille zal hij moeten behoeden voor degradatie. Alleen Caen, Bastia en Lorient staan lager op de ranglijst.