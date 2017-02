Ospina krijgt bij Arsenal voorkeur boven Cech

ANP Ospina krijgt bij Arsenal voorkeur boven Cech

MÜNCHEN - Niet Petr Cech maar David Ospina staat woensdag onder de lat als Arsenal het in de achtste finales van de Champions League opneemt tegen Bayern München. Trainer Arsène Wenger maakte er dinsdag op de afsluitende persconferentie geen geheim van dat hij de voorkeur geeft aan de 28-jarige Colombiaan.

Door ANP - 14-2-2017, 19:50 (Update 14-2-2017, 19:50)

Ospina verdedigde ook het doel van Arsenal in de zes groepswedstrijden. In de competitie is Cech de eerste keuze. Het leek erop dat Wenger in de knock-outfase van de Champions League terug zou vallen op de 34-jarige Tsjech, maar dat gaat dus niet gebeuren.

,,We zullen geconcentreerd moeten verdedigen, en efficiënt zijn in de omschakeling. We moeten Bayern zo vaak als mogelijk pijn doen'', aldus Wenger.