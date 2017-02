Oddo moet weg als coach van Pescara

PESCARA - Pescara heeft er geen vertrouwen meer in dat Massimo Oddo de club in de Serie A gaat houden. Het bestuur van de huidige hekkensluiter in de Italiaanse voetbalcompetitie ontsloeg de trainer dinsdag.

Door ANP - 14-2-2017, 18:32 (Update 14-2-2017, 18:32)

Pescara won dit seizoen één wedstrijd en heeft als nummer twintig een achterstand van dertien punten op nummer zeventien Empoli. Pas vanaf die plek is een langer verblijf op het hoogste niveau gegarandeerd.

Vorig seizoen promoveerde Pescara vanuit de Serie B. De club hoopt op korte termijn een opvolger voor de 40-jarige Oddo, oud-international van Italië, te presenteren. Genoa, zestiende op de ranglijst, is zondag de eerstkomende opponent van Pescara.