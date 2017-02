Ajax met fitte groep naar Polen

AMSTERDAM - Trainer Peter Bosz van Ajax kan donderdag in de uitwedstrijd tegen Legia Warschau in de eerste knock-outronde van de Europa League over een fitte groep beschikken. Op de lijst van twintig namen die woensdagochtend het vliegtuig instappen, staan geen verrassingen.

Door ANP - 14-2-2017, 17:41 (Update 14-2-2017, 17:41)

Aanwinst David Neres uit Brazilië is nog niet beschikbaar voor Ajax, dat volgende week donderdag de return in de Amsterdam ArenA speelt. Tussendoor wacht zondag de uitwedstrijd tegen Vitesse in de eredivisie.

Legia Warschau won zaterdag het uitduel met Arka Gdynia en staat op de derde plek in de Poolse competitie. De achterstand op koploper Lechia Gdansk bedraagt, met nog negen speelronden te gaan, vier punten. Legia raakte in de winterstop Bartosz Bereszynski kwijt. De Poolse international stapte over naar het Italiaanse Sampdoria.