Sneijder levert contract in bij FC Utrecht

ANP Sneijder levert contract in bij FC Utrecht

UTRECHT - Rodney Sneijder heeft zijn contract met FC Utrecht ingeleverd. De jongere broer van Wesley Sneijder gaat zich in de komende periode bezinnen op zijn toekomst, meldt de clubwebsite.

Door ANP - 14-2-2017, 13:35 (Update 14-2-2017, 13:35)

Sneijder kwam dit seizoen twaalf keer in actie voor Jong FC Utrecht, uitkomend in de Jupiler League. Technisch manager van de Domclub en coach van het eerste elftal Erik ten Hag vindt het vertrek van Sneijder jammer. ,,We respecteren zijn besluit en wensen hem veel geluk en succes toe in zijn toekomstige carriére."

De 25-jarige Sneijder doorliep de jeugdopleiding van Ajax maar speelde geen wedstrijd in de hoofdmacht. Hij kwam uit voor FC Utrecht, RKC Waalwijk, Almere City, Dundee United en sloot aan het begin van dit seizoen aan bij het belofteteam van FC Utrecht.