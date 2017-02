Nijhuis en Makkelie fluiten in Europa League

ANP Nijhuis en Makkelie fluiten in Europa League

NYON - Bas Nijhuis en Danny Makkelie zijn door de UEFA aangesteld als scheidsrechters in de Europa League. Nijhuis fluit donderdag in Rusland het duel tussen FC Rostov en Sparta Praag. Makkelie is de scheidsrechter bij de wedstrijd Villareal-AS Roma.

Door ANP - 14-2-2017, 11:24 (Update 14-2-2017, 11:24)

Het is voor Makkelie de vijftigste internationale aanstelling. Nijhuis zal voor de 74e keer de fluit hanteren bij een Europese wedstrijd.