Guardiola: gat met Chelsea is te groot

MANCHESTER - Pep Guardiola is trots dat zijn ploeg door de zege maandag op Bournemouth van de vijfde naar de tweede plek in de Premier League is gestegen. Aan de titel wil de manger van Manchester City echter niet denken. ,,De kloof met Chelsea is te groot'', zei hij maandag na de wedstrijd tegen Sky Sports. ,,Chelsea heeft dan zondag misschien gelijkgespeeld, maar de ploeg speelt zo solide. Het is moeilijk om tegen hen kansen te creëren.''

Door ANP - 14-2-2017, 9:33 (Update 14-2-2017, 9:33)

Het verschil tussen Manchester City en koploper Chelsea is acht punten. ,,Het gat is nog steeds groot. Het is belangrijker voor ons om ons te blijven concentreren op ons spel en om onze prestaties te verbeteren. Mijn gevoel na onze laatste wedstrijden is ook veel en veel beter. De nummers twee tot zes staan erg dicht bij elkaar. Dat wordt een mooie strijd om kwalificatie voor de Champions League'', zei Guardiola.