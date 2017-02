FC Barcelona trapt achtste finales in CL af

PARIJS - Na een pauze van ruim twee maanden wordt de Champions League dinsdag hervat. In de belangrijkste Europese clubcompetitie zijn nog zestien clubs over. De clubs uit de kleinere voetballanden zitten niet meer in het toernooi. Spanje is in de achtste finales met FC Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid en Sevilla het best vertegenwoordigd. Engeland heeft nog drie clubs over: Arsenal, Manchester City en Leicester City. Ook Duitsland staat met drie clubs (Bayern München, Borussia Dortmund en Bayer Leverkusen) in de achtste finales.

Door ANP - 14-2-2017, 7:02 (Update 14-2-2017, 7:02)

De overige zes teams komen uit Italië (Juventus en Napoli), Frankrijk (Paris Saint-Germain en AS Monaco) en Portugal (Benfica en FC Porto).

Dinsdag zijn de eerste twee achtste finales. FC Barcelona gaat op bezoek bij Paris Saint-Germain en Benfica ontvangt Borussia Dortmund. Het toernooi gaat woensdag verder met Bayern München tegen Arsenal en Real Madrid tegen Napoli.

De andere vier achtste finales zijn volgende week. Dinsdag 21 februari speelt Bayer Leverkusen tegen Atlético Madrid en Manchester City tegen AS Monaco. Een dag later is het de beurt aan FC Porto en Juventus en Sevilla en Leicester City.