ANP PSG mist Thiago Silva tegen Barcelona

PARIJS - Paris Saint-Germain moet het dinsdag in het Champions League-treffen tegen FC Barcelona stellen zonder aanvoerder Thiago Silva. De Braziliaanse verdediger miste afgelopen vrijdag al de competitiewedstrijd tegen Bordeaux vanwege een spierblessure en zit ook voor de wedstrijd van dinsdag niet in de selectie van trainer Unai Emery.

Door ANP - 13-2-2017, 20:46 (Update 13-2-2017, 20:46)

Javier Pastore stond de afgelopen tijd aan de kant vanwege een blessure, maar maakt juist zijn comeback. De Argentijnse middenvelder is weer in de selectie opgenomen.

PSG start in eigen huis als underdog tegen Barcelona, dat in 2013 en 2015 al van de Parijzenaars won in de kwartfinale. ,,We kennen dit team goed en dat is een voordeel'', zag Emery een lichtpuntje. ,,Deze ontmoeting is de perfecte gelegenheid voor de ploeg om te groeien.'' Ook over de tactiek was hij duidelijk. ,,Het belangrijkste is dat we de duels winnen, anders doet de tactiek er niet toe.''