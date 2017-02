Simeone blijft rustig onder strafschoptrauma

MADRID - Atlético Madrid lijkt het scoren vanaf elf meter verleerd. Fernando Torres was zondag in de met 3-2 gewonnen thuiswedstrijd tegen Celta de Vigo de volgende speler die een strafschop miste voor de Spaanse voetbalclub. Van de laatste negen penalty's gingen er liefst zes niet in het doel.

Door ANP - 13-2-2017, 17:26 (Update 13-2-2017, 17:26)

In de bekerwedstrijd bij Barcelona liep het vorige week ook al mis. Toen was het Kevin Gameiro die vanaf de stip faalde. De Franse aanvaller Antoine Griezmann miste dit seizoen al drie strafschoppen.

,,Somiigen mensen zeggen dat we meer moeten trainen op strafschoppen. Maar dat is moeilijk, want dan zouden we elke keer 30.000 man toe moeten laten. En bovendien is de situatie dan nog niet hetzelfde als tijdens een wedstrijd, waarin je misschien heel moe bent en onder de druk bezwijkt'', aldus trainer Diego Simeone van Atlético Madrid. ,,Ik hoop dat mijn spelers in de toekomst erin slagen de rust in hun hoofd te bewaren.''

Atlético, kampioen in 2014, is nu vierde in La Liga. De achterstand op Real Madrid is zeven punten, en bovendien speelde 'De Koninklijke' twee duels minder. Volgende week treft Atlético in de achtste finales van de Champions League het Duitse Bayer Leverkusen.