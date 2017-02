KNVB seponeert rood Bacuna

ANP KNVB seponeert rood Bacuna

ZEIST - Middenvelder Juninho Bacuna van FC Groningen wordt niet geschorst voor de rode kaart die hij zaterdag kreeg in de verloren uitwedstrijd tegen Feyenoord (2-0). De aanklager betaald voetbal van de KNVB heeft besloten die kaart te seponeren. Dat deed hij na het bekijken van de televisiebeelden en naar aanleiding van de ingediende verklaringen.

Door ANP - 13-2-2017, 14:52 (Update 13-2-2017, 14:52)

ADO Den Haag-doelman Ernestas Setkus moet, als het aan de aanklager ligt, één wedstrijd aan de kant blijven. Setkus tikte zaterdag de doorgebroken Sam Hendriks van Go Ahead Eagles onderuit. Jerry St. Juste van sc Heerenveen kreeg een schikkingsvoorstel van twee duels schorsing plus één wedstrijd voorwaardelijk, naar aanleiding van de rode kaart die hij zondag diep in blessuretijd ontving tegen AZ.

Zowel ADO als Heerenveen moet nog akkoord gaan met de schikkingsvoorstellen. Daar hebben de clubs maandag tot 15.30 uur de tijd voor.