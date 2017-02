Cavani wenst winst op dertigste verjaardag

ANP Cavani wenst winst op dertigste verjaardag

PARIJS - Edinson Cavani weet maar al te goed wat hij voor zijn dertigste verjaardag wil hebben. ,,Winnen van Barcelona zou het mooiste cadeau zijn dat ik kan bedenken'', zei de Uruguayaanse topschutter van Paris Saint-Germain. De Franse kampioen ontvangt de Spaanse grootmacht dinsdag, op de verjaardag van Cavani, in Parijs.

Door ANP - 13-2-2017, 14:33 (Update 13-2-2017, 14:33)

'PSG' en Barcelona troffen elkaar de afgelopen jaren vaker in de Champions League. In 2013 gingen de Catalanen op basis van het aantal gemaakte uitdoelpunten door naar de halve finales. Twee seizoenen geleden troffen ze elkaar eerst in de groepsfase, waarin beide clubs hun thuiswedstrijd wonnen, en vervolgens weer in de kwartfinale. Twee keer zegevierde Barça (1-3 en 2-0).

,,Iedereen heeft het gevoel dat we het Barcelona moeilijk kunnen maken'', zei Cavani maandag. ,,De ervaring die we de afgelopen jaren hebben opgedaan, kan ons nu verder helpen.'' Na het vertrek afgelopen zomer van Zlatan Ibrahimovic is Cavani dé man bij PSG. Hij maakte al 25 doelpunten in de Franse competitie en zes in de groepsfase van de Champions League.