Jong Ajax tegen MVV afgelast

AMSTERDAM - De confrontatie in de Jupiler League tussen Jong Ajax en MVV Maastricht gaat maandagavond niet door. De scheidsrechter kwam bij keuring van het hoofdveld op sportcomplex De Toekomst in Amsterdam tot de conclusie dat de grasmat door de sneeuw en vorst onbespeelbaar is.

Door ANP - 13-2-2017, 14:01 (Update 13-2-2017, 14:01)

De KNVB gaat op zoek naar een nieuwe datum voor het duel tussen de nummers twee (Jong Ajax) en vier (MVV) van de ranglijst in de Jupiler League. De Amsterdamse beloften hebben vier punten meer dan de club uit Maastricht.

De wedstrijd tussen Jong FC Utrecht en Volendam kan maandagavond wel worden gespeeld, liet een woordvoerder van de KNVB weten.