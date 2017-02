Zlatan mag blijven bij United, maar wacht af

ANP Zlatan mag blijven bij United, maar wacht af

MANCHESTER - Zlatan Ibrahimovic schuift een beslissing over zijn toekomst voor zich uit. De Zweedse spits heeft bij Manchester United al voldaan aan de eisen om zijn contract automatisch te verlengen en het woord is nu aan hem. ,,Ik heb nog niets beslist. Wacht maar af, we zullen zien'', zei Ibrahimovic in Engelse media na de winst op Watford (2-0).

Door ANP - 13-2-2017, 10:26 (Update 13-2-2017, 10:28)

De 35-jarige Zweed heeft dit seizoen in alle competities al twintig doelpunten gemaakt voor ManUnited. Volgens Engelse media voldoet de oud-Ajacied daarmee al aan de eis voor automatische contractverlenging. ,,Nou, volgens mij moet ik honderd goals maken'', zei Zlatan met een knipoog. ,,Nee hoor, aan die optie heb ik al voldaan. Maar zelf heb ik nog geen beslissing genomen.''

Ibrahimovic wil eerst prijzen winnen met de ploeg van manager José Mourinho. ,,We hebben het Community Shield al op zak en kunnen binnenkort ook de League Cup winnen. We zitten daarnaast nog in de FA Cup en de Europa League. Dus ook als we geen kampioen worden in de Premier League, kunnen we nog twee of drie prijzen pakken.''