ANP Torres scoort met omhaal en mist strafschop

MADRID - Fernando Torres speelde zondag een belangrijke rol bij Atlético Madrid. De Spaanse aanvaller nam in de thuiswedstrijd tegen Celta de Vigo in de elfde minuut met een fraaie omhaal de gelijkmaker voor zijn rekening (1-1). Na een half uur spelen schoot Torres echter een strafschop tegen de lat. Die misser bleek niet fataal. Atlético boog dankzij de Belg Yannick Carrasco en de Fransman Antoine Griezmann in de slotfase een achterstand van 1-2 om: 3-2 winst.

Door ANP - 12-2-2017, 22:47 (Update 12-2-2017, 22:47)

Het openingsdoelpunt van Celta kwam in de vijfde minuut op naam van Gustavo Daniel Cabral. De Argentijn kon de bal in het doel koppen, nadat doelman Miguel Angel Moya de bal weg wilde stompen maar dat niet goed deed. De Zweedse oud-Feyenoorder John Guidetti bracht Celta in de 78e minuut opnieuw op voorsprong. Torres was op dat moment net gewisseld, en zag vanaf de bank dat Carrasco in de 87e minuut de 2-2 binnen schoot. Een minuut later was het via Griezmann weer raak: 3-2.

Het team van trainer Diego Simeone ging dankzij de zege Real Sociedad weer voorbij en staat op de vierde plaats in La Liga.