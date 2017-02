Higuaín blijft scoren voor Juventus

ANP Higuaín blijft scoren voor Juventus

CAGLIARI - Gonzalo Higuaín is momenteel niet te stoppen bij Juventus. De Argentijnse aanvaller maakte zondag in de uitwedstrijd van zijn club tegen Cagliari beide doelpunten: 0-2. Higuaín kwam daarmee op achttien competitiedoelpunten en is nu samen met Edin Dzeko van AS Roma topscorer in de Serie A.

Door ANP - 12-2-2017, 22:47 (Update 12-2-2017, 22:55)

Het was voor Juventus de vijfde achtereenvolgende zege in de competitie. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri lijkt hard op weg naar de zesde landstitel op rij. Juventus heeft, met nog veertien speelronden te gaan, zeven punten voorsprong op AS Roma.

Cagliari speelde het laatste kwart met een man minder na een rode kaart (twee keer geel) voor middenvelder Nicolo Barella.

Strafschop gemist

Met Kevin Strootman in de basis won AS Roma zondag met 2-0 bij Crotone. Belgisch international Radja Nainggolan had de nummer twee kort voor rust op voorsprong gezet. Na de pauze besliste Dzeko het duel met een treffer in de 77e minuut. Eerder in de wedstrijd had hij een strafschop gemist.

Timo Letschert kon zondag slechts kort genieten van zijn basisplaats bij Sassuolo. De verdediger werd in de thuiswedstrijd tegen Chievo al binnen drie minuten met rood van van het veld gestuurd. Met tien man moest Sassuolo een nederlaag incasseren: 1-3.

Internazionale herstelde zich van de nederlaag vorige week bij Juventus (1-0). Ook zonder de geschorste topschutter Mauro Icardi won Inter met 2-0 van Empoli, via treffers van Éder en Antonio Candreva. Hans Hateboer zag vanaf de bank Atalanta winnen bij Palermo (1-3).