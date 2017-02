Dost helpt winnend Sporting met 17e treffer

ANP Dost helpt winnend Sporting met 17e treffer

MOREIRA DE CÓNEGOS - Bas Dost heeft zondag met zijn zeventiende doelpunt in de competitie weer een belangrijke rol gespeeld voor Sporting Portugal. De Nederlandse spits nam in de uitwedstrijd tegen Moreirense in de 68e minuut de 2-2 voor zijn rekening. Dankzij een doelpunt van Adrien Silva, vijf minuten na de treffer van Dost, won Sporting het duel nog: 2-3.

Door ANP - 12-2-2017, 21:07 (Update 12-2-2017, 21:07)

Luc Castaignos bleef de hele wedstrijd op de bank bij Sporting, dat derde in de Portugese voetbalcompetitie blijft met 41 punten. Koploper Benfica heeft 51 punten en FC Porto 50. Beide topclubs wonnen dit weekeinde hun wedstrijd eveneens. Benfica zette vrijdag Arouca met 3-0 aan de kant en een dag later was Porto met 2-0 te sterk voor Vitoria Guimarães.