ANP Ook Galatasaray verspeelt punten in Turkije

ISTANBUL - De topclubs in Turkije hebben een slecht weekeinde achter de rug. Van de bovenste vier clubs pakte alleen het Fenerbahçe van trainer Dick Advocaat zaterdag een punt, bij Bursaspor: 1-1. Koploper Besiktas verloor vrijdag al en zondag gingen ook Basaksehir en Galatasaray, de nummers twee en drie, onderuit.

Door ANP - 12-2-2017, 19:31 (Update 12-2-2017, 19:31)

Galatasaray incasseerde die nederlaag in eigen stadion tegen Kayserispor: 1-2. Wesley Sneijder ontbrak vanwege een blessure. Nigel de Jong speelde wel de hele wedstrijd mee in het elftal van trainer Jan Olde Riekerink. Basaksehir ging met liefst 4-0 onderuit tegen Kasimpasa.

Bij Fenerbahçe begon Jeremain Lens zaterdag in de basis. Gregory van der Wiel en Robin van Persie deden niet mee. Van Persie werd deze week geschorst door de Turkse voetbalbond omdat hij in de gewonnen bekerwedstrijd tegen Besiktas de supporters van de tegenstander had beledigd door zijn tong uit te steken.

Besiktas is ondanks het verlies na twintig speelronden nog koploper met 44 punten. Basaksehir heeft 42 punten, Galatasaray 39 en Fenerbahçe 36.