Boze Janssen: dit is niet de eerste keer

EINDHOVEN - Willem Janssen had zondag geen goed woord over voor de arbitrage bij de uitwedstrijd van FC Utrecht tegen PSV. De aanvoerder van Utrecht baalde van het onterecht afgekeurde doelpunt van zijn ploeggenoot Nacer Barazite. ,,Dit is niet de eerste dat het bij ons gebeurt dit seizoen. Er is tijdens de rust in de kleedkamer flink gevloekt en getierd'', zei Janssen bij FOX Sports na de nederlaag van 3-0 in Eindhoven.

De grensrechter zag in de rust op televisiebeelden dat hij het fout had bij het moment van Barazite. Janssen: ,,Toen we naar buiten liepen, zei hij dat het een zuivere goal was. Maar daar kopen we niets voor. Het is jammer, want het liep de eerste helft bij PSV heel stroef, heel moeilijk.''

Na de pauze scoorde PSV in korte tijd twee keer. ,,Het is zonde dat we het zo weggeven. Na de 2-0 werden de ruimtes te groot bij ons'', zei Janssen.