ANP De Jong en Bergwijn leiden PSV langs Utrecht

EINDHOVEN - Een helft lang leek het er zondag op dat FC Utrecht de zegereeks van PSV zou doorbreken. Het elftal van trainer Erik ten Hag was in het Philips Stadion gelijkwaardig en had de rust in moeten gaan met een voorsprong. Een doelpunt van Nacer Barazite werd echter ten onrechte afgekeurd wegens buitenspel. Met invaller Steven Bergwijn stelde PSV in de tweede helft orde op zaken en won het met 3-0.

Door ANP - 12-2-2017, 18:42 (Update 12-2-2017, 18:47)

De Eindhovenaren blijven dankzij hun vijfde achtereenvolgende overwinning in de eredivisie meedoen in de strijd om de titel. Feyenoord en Ajax, die ook allebei de vijf duels in het nieuwe jaar winnend afsloten, hebben respectievelijk acht en drie punten meer dan PSV. Volgend weekeinde neemt PSV het op tegen NEC, een week later wacht de topper in De Kuip tegen Feyenoord.

Dat de achterstand op Feyenoord zondag niet verder opliep, had PSV voor een groot deel te danken aan Bergwijn en Luuk de Jong. De aanvoerder kopte in de 52e minuut uit een hoekschop knap de 1-0 achter doelman David Jensen. Drie minuten later stond De Jong aan de basis van het tweede doelpunt. De spits gaf de bal vanaf links voor op Bergwijn, die de bal hard en laag in het doel schoot.

Spanning verdwenen

Met die twee doelpunten was de spanning ineens uit het duel verdwenen. Voor de rust was nog sprake van een echte wedstrijd. Barazite rondde een fraaie aanval knap af, maar werd teruggefloten voor buitenspel. PSV ontsnapte met die arbitrale misser en kwam zelf in de 36e minuut bijna op voorsprong via Marco van Ginkel. De middenvelder stuitte op Jensen.

PSV creëerde voor rust weinig mogelijkheden. Vooral Gastón Pereiro was onzichtbaar. Met Bergwijn in plaats van de Uruguayaan kreeg het spel van PSV een impuls. De wissel betaalde zich al snel uit en na de twee treffers had PSV nog verder afstand kunnen nemen. Davy Pröpper raakte van grote afstand de lat. In blessuretijd maakte Van Ginkel alsnog de derde treffer voor de thuisploeg: 3-0.

Utrecht moet door de nederlaag, pas de derde in de competitie sinds 16 september, de vierde plaats afstaan aan AZ. De Alkmaarders hebben na hun zege bij sc Heerenveen nu één punt meer.