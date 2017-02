Bosz had meer doelpunten willen zien bij Ajax

AMSTERDAM - Trainer Peter Bosz van Ajax kon zijn ploeg zondag na de winst op Sparta Rotterdam (2-0) maar één ding verwijten. ,,En dat is dat we niet meer doelpunten hebben gemaakt. Ik vind dat wij geen genoegen mogen nemen met 2-0, we hadden door moeten gaan naar 3, 4 of 5-0'', zei Bosz.

Door ANP - 12-2-2017, 18:27 (Update 12-2-2017, 18:27)

Ajax trof in Sparta een tegenstander die zich ingroef op eigen helft en de ruimtes klein hield. ,,In de eerste helft hadden we controle, zonder veel kansen te krijgen. Na rust was het anders. De kansen die we voor rust niet kregen, creëerden we in de tweede helft wel. Zeker na die vroege 2-0 hadden we natuurlijk veel meer moeten scoren.''

Bosz zag aanvaller Bertrand Traoré, terug bij Ajax na zijn deelname aan de Afrika Cup, kort voor rust de score openen. De huurling van Chelsea had tot dat moment nog amper wat laten zien, maar scoorde wel na een fraaie slalom. ,,Hij moest duidelijk nog even wennen. Gelukkig brak hij de wedstrijd voor ons open. Er stonden nog heel wat verdedigers voor zijn neus, maar dit zijn de acties die hij in huis heeft.''