ANP Nice redt punt bij Stade Rennes

RENNES - Olympique Nice is zondag verder achterop geraakt in de strijd om de Franse titel. De ploeg uit het zuiden van Frankrijk, die lange tijd de ranglijst aanvoerde, wist bij Stade Rennes pas in de slotfase een nederlaag te voorkomen: 2-2. De achterstand op koploper AS Monaco bedraagt vijf punten. Landskampioen Paris Saint-Germain heeft nu twee punten meer dan Nice.

Door ANP - 12-2-2017, 17:17 (Update 12-2-2017, 17:17)

De bezoekers keken in Rennes al snel tegen een achterstand aan. Morgan Amalfitano zette de thuisploeg in de zevende minuut met een lobje op 1-0. Giovanni Sio, die de assist bij de openingstreffer gaf, verdubbelde zelf na 21 minuten de voorsprong.

Pas na rust deed Nice, dat zonder Mario Balotelli speelde, iets terug. De Griekse invaller Anastasios Donis zorgde voor de aansluitingstreffer. Valentin Eysseric redde tien minuten voor tijd een punt voor de ploeg van coach Lucien Favre.