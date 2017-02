AZ passeert sc Heerenveen na kleine zege

ANP AZ passeert sc Heerenveen na kleine zege

HEERENVEEN - Sc Heerenveen is flink van slag. De Friezen verloren zondag ook van AZ. Uit de laatste vier wedstrijden werd slechts één punt behaald. In het levendige duel opende Muamer Tankovic voor de rust de score. In de tweede helft maakte Iliass Bel Hassani de 0-2. Heerenveen kwam daarna niet verder dan de aansluitingstreffer van Reza Ghoochannejhad.

Door ANP - 12-2-2017, 16:40 (Update 12-2-2017, 16:42)

Beide clubs misten een aantal bepalende spelers. Bij Heerenveen zat niet alleen trainer Jurgen Streppel geschorst op de tribune, maar ook smaakmaker Sam Larsson. Stijn Schaars is nog steeds niet hersteld van een enkelblessure. AZ miste eveneens geschorste spelers: Stijn Wuytens en Derrick Luckassen.

Heerenveen begon sterk aan de wedstrijd. Arber Zeneli kreeg een goede kans, maar strandde op doelman Tim Krul. AZ kwam na ruim een kwartier verrassend op voorsprong. Na een afgeslagen actie van Wout Weghorst schoof Tankovic de bal achter doelman Erwin Mulder, die niet vrijuit ging bij dat openingsdoelpunt.

Spannende slotfase

Die treffer gaf AZ vertrouwen in het aantrekkelijke duel. De ploeg van trainer John van den Brom, die bijtekende bij de Alkmaarse club, had de controle. Toch had Heerenveen voor de rust op gelijke hoogte moeten komen. De Noor Morten Thorsby miste in kansrijke positie. Ook AZ miste een goede kans. Alireza Jahanbaksh verzuimde de marge te verdubbelen.

Ook na de pauze lag het tempo hoog. Na bijna een kwartier kwam AZ op een 2-0-voorsprong. Centrale verdediger Jerry St. Juste werkte de bal niet goed weg na een hoekschop van AZ, waarna Bel Hassani kon scoren. Heerenveen maakte daarna via Ghoochannejhad nog wel de 1-2, maar verder liet AZ de Friezen in de spannende slotfase niet komen. Heerenveen eindigde met tien man na rood voor St. Juste in blessuretijd.