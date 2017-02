Chelsea laat twee punten liggen bij Burnley

ANP Chelsea laat twee punten liggen bij Burnley

BURNLEY - Chelsea heeft zondag twee punten laten liggen in de uitwedstrijd bij Burnley. De ploeg van coach Antonio Conte, koploper in de Premier League, kwam op Turf Moor in Burnley niet verder dan 1-1. Chelsea heeft ondanks het gelijkspel een riante voorsprong van tien punten op Tottenham Hotspur en Arsenal.

Door ANP - 12-2-2017, 16:40 (Update 12-2-2017, 16:40)

De bezoekers uit Londen kwamen nog wel vroeg op voorsprong. De Spanjaard Pedro rondde een snelle aanval al in de zevende minuut perfect af voor Chelsea, waar Nathan Aké de hele wedstrijd op de bank zat. Halverwege de eerste helft knokte de thuisploeg zich echter langszij. De Ier Robbie Brady schoot een vrije trap perfect langs de muur in de linkerbovenhoek, onhoudbaar voor doelman Thibaut Courtois.