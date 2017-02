Ajax met winst op Sparta in spoor Feyenoord

ANP Ajax met winst op Sparta in spoor Feyenoord

AMSTERDAM - Ajax heeft zondag in de achtervolging op Feyenoord geen fout gemaakt. De ploeg van trainer Peter Bosz versloeg Sparta Rotterdam in de Amsterdam ArenA met 2-0 en bracht de achterstand op de koploper, die zaterdag al van FC Groningen won, weer terug tot vijf punten. Met de winst zorgde Ajax voor een passend eerbetoon aan clubicoon Piet Keizer, die vrijdag na een kort ziekbed overleed.

Door ANP - 12-2-2017, 16:31 (Update 12-2-2017, 16:41)

Voor de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden en in minuut elf, gelijk aan het rugnummer van de vermaarde linksbuiten, gingen de toeschouwers staan voor een klaterend applaus. Op dat moment had de thuisploeg al twee flinke kansen op de openingstreffer laten liggen. Verdediger Nick Viergever probeerde een voorzet van Hakim Ziyech op acrobatische wijze in het doel te werken, maar de oud-Spartaan raakte de bal helemaal verkeerd. Even later ging Davy Klaassen voor eigen succes terwijl Kasper Dolberg naast hem helemaal vrij stond. De middenvelder werd gestuit door Denzel Dumfries.

Sparta beperkte zich vooral tot tegenhouden, maar kreeg halverwege de eerste helft bij een snelle uitbraak toch een grote kans. David Mendes da Silva, de routinier die weer eens een basisplaats had gekregen van trainer Alex Pastoor, troefde Ziyech af en stuurde Zakaria El Azzouzi diep. De huurling van Ajax schoot de bal echter tegen keeper André Onana op.

Te laag tempo

De thuisploeg speelde aanvankelijk in een te laag tempo om Sparta uit elkaar te spelen. De vleugelspitsen Amin Younes en Bertrand Traoré, terug in de basis na zijn deelname aan de Afrika Cup, bleven lang onzichtbaar. Traoré had echter aan één moment vlak voor rust wel genoeg om de wedstrijd open te breken. De aanvaller uit Burkina Faso slalomde langs drie verdedigers en knalde de bal in de korte hoek langs doelman Roy Kortsmit (1-0).

Aan het begin van de tweede helft verdubbelde Dolberg op aangeven van Ziyech de Amsterdamse voorsprong. Ajax verzuimde daarna om verder aan het doelsaldo te werken en ontsnapte een kwartier voor tijd zelfs aan een tegentreffer. Onana bleef weer overeind toen Dumfries voor hem opdook.