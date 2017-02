AS Roma weer tweede na winst op Crotone

ANP AS Roma weer tweede na winst op Crotone

CROTONE - AS Roma heeft zich zondag weer op de tweede positie in de Italiaanse Serie A genesteld. Met Kevin Strootman in de basis wonnen de Romeinen met 2-0 bij Crotone. Belgisch international Radja Nainggolan had Roma kort voor rust op voorsprong gezet. Na de pauze besliste Edin Dzeko het duel met een treffer in de 77e minuut.

Door ANP - 12-2-2017, 14:41 (Update 12-2-2017, 14:41)

Dat was het achttiende doelpunt van het seizoen voor de Bosnische spits, waarmee hij topscorer is in de Serie A. Het hadden er zelfs negentien kunnen zijn, maar voor rust miste Dzeko een strafschop. AS Roma staat op 53 punten uit 24 duels. Koploper Juventus heeft er 57 en speelt zondagavond nog; uit bij Cagliari. Napoli, dat vrijdag al won van Genoa, is derde met 51 punten.