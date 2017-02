Excelsior speelt thuis gelijk tegen FC Twente

ROTTERDAM - Excelsior heeft zondag een punt overgehouden aan het thuisduel in de eredivisie met FC Twente. Het duel in Kralingen eindigde in 1-1.

Door ANP - 12-2-2017, 14:30 (Update 12-2-2017, 14:30)

Nigel Hasselbaink zette de thuisploeg na een kwartier op voorsprong. De spits tikte de bal binnen na een voorzet van Khalid Karami. Twente kwam nog voor rust terug. Fredrik Jensen schoot raak, nadat de bal via de arm van Excelsior-verdediger Jordy de Wijs voor zijn voeten was gekomen.

Door het puntenverlies verzuimt FC Twente zich in de top zeven van de ranglijst te melden. De ploeg verzamelde 31 punten in 22 duels. Excelsior is even weg uit de onderste regionen, al bedraagt de voorsprong op nummer achttien ADO Den Haag slechts twee punten.