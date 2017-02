Ajax begint met Traoré tegen Sparta

AMSTERDAM - Ajax begint zondagmiddag het thuisduel tegen Sparta Rotterdam met Bertrand Traoré in de basis. De aanvaller kreeg van coach Peter Bosz de voorkeur boven Justin Kluivert.

Door ANP - 12-2-2017, 13:37 (Update 12-2-2017, 13:37)

De zeventienjarige Kluivert had Traoré succesvol vervangen in de weken dat de aanvaller met zijn land Burkina Faso actief was op de Afrika Cup. Nu Traoré is teruggekeerd in Amsterdam, moet de Ajax-junior genoegen nemen met een plaats op de bank.

Ajax begint de wedstrijd zondagmiddag met een minuut stilte ter nagedachtenis aan clubicoon Piet Keizer. De linksbuiten overleed vrijdag op 73-jarige leeftijd.

Opstelling Ajax: Onana; Veltman, Sánchez, Viergever en Sinkgraven; Klaassen, Schöne en Ziyech; Traoré, Dolberg en Younes.