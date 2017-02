'Reserve' Kuijt: teleurgesteld en verbaasd

ROTTERDAM - Dirk Kuijt is ,,teleurgesteld en verbaasd'' dat hij zaterdag tegen FC Groningen op de bank moest zitten bij Feyenoord. ,,Ik dacht dat ik als aanvoerder een streepje voor had, omdat ik een bepaalde ervaring heb en een verlengstuk ben'', zei de 36-jarige Katwijker na de wedstrijd bij FOX Sports. ,,Maar de trainer denkt daar anders over. Dat is even slikken.''

Door ANP - 11-2-2017, 23:02 (Update 11-2-2017, 23:02)

Kuijt moest eerder dit seizoen in de uitwedstrijden tegen AZ en Vitesse (beker) ook op de bank plaatsnemen, maar dat was omdat toen enkele dagen later al weer een belangrijke wedstrijd wachtte. ,,Ik was in de veronderstelling dat ik altijd zou spelen, buiten dat hij me op bepaalde momenten rust wilde geven of vanuit tactische overwegingen. Ik had nu verwacht dat ik gewoon zou spelen'', aldus Kuijt, die tegen Groningen echter werd gepasseerd. Juist zijn vervanger Jens Toornstra bezorgde Feyenoord met twee doelpunten de winst (2-0).

,,Ik zit nu in de situatie dat ik me weer moet bewijzen'', aldus Kuijt. ,,Maar het gaat niet om Dirk Kuijt, het gaat om Feyenoord. Ik heb een groter doel en dat is iets winnen met deze club.''