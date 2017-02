Real herovert koppositie met moeizame zege

ANP Real herovert koppositie met moeizame zege

PAMPLONA - Real Madrid heeft zaterdag met de nodige moeite bij hekkensluiter Osasuna gewonnen: 1-3. De Madrilenen heroverden daarmee de koppositie in de Spaanse competitie. Eerder op zaterdag was FC Barcelona de Madrilenen even voorbij gestoken door een zege bij Alavés (0-6). Door de winst in Pamplona heeft Madrid nu weer een punt meer. Bovendien moet 'de Koninklijke' nog twee wedstrijden inhalen.

Door ANP - 11-2-2017, 22:58 (Update 11-2-2017, 22:58)

Osasuna kende weinig ontzag voor de bezoekers. Het ene moment dat Nikola Vujadinovic echter Cristiano Ronaldo even vrij liet, was het direct raak. De thuisploeg herstelde zich snel. Met een diepe pass zette Juan Fuentes Sergio León vrij voor doelman Keylor Navas. De aanvaller rondde het met een lobje af.

Na rust zocht Real met meer druk naar de overwinning. In de 62e minuut reageerde Isco attent nadat Karim Benzema was afgestopt. De middenvelder liep goed door en schoot de bal in de verre hoek: 1-2. In blessuretijd besliste Lucas Vázquez wedstrijd met de derde treffer.