Willem II verrast met winst bij Vitesse

ARNHEM - Vitesse heeft zaterdag nagelaten de vierde plaats in de eredivisie in handen te nemen. De Arnhemmers gingen, na zeges op AZ (2-1) en ADO Den Haag (2-0), in eigen stadion verrassend onderuit tegen Willem II: 0-2. Vitesse blijft zo zesde, achter FC Utrecht (vierde) en sc Heerenveen (vijfde).

Door ANP - 11-2-2017, 22:44 (Update 11-2-2017, 22:57)

Het puntenverlies was een behoorlijke tegenvaller voor het team van trainer Henk Fraser, dat drie maanden geleden voor het laatst een thuiswedstrijd in de eredivisie had verloren. Dat gebeurde toen tegen Heracles. Van de vorige negen competitieduels ging Vitesse alleen bij Feyenoord onderuit.

Bij Vitesse stond Kevin Diks zaterdag voor het eerst sinds zijn terugkeer in Arnhem in de basis. De verdediger verving de geblesseerde Arnold Kruiswijk. Diks begon als linksback. Naast Kruiswijk raakte Vitesse nog een verdediger kwijt. Maikel van der Werff viel tegen het einde van de eerste helft uit.

Kansen

Op dat moment had Vitesse al voor moeten staan. De thuisclub drukte Willem II achteruit en kreeg ook een paar kansen. Een voorzet van Lewis Baker ging net voorbij aan Ricky van Wolfswinkel en Adnane Tighadouini schoot de bal even later tegen de paal.

In de tweede helft voerde de thuisclub de druk verder op en het leek een kwestie van tijd dat Vitesse de score ging openen. Baker zag de bal in de 51e minuut van de lijn worden gehaald. Doelman Kostas Lamprou redde Willem II twintig minuten later bij een inzet van dichtbij van Van Wolfswinkel. De bal wilde er niet in en de wanhoop nam in de slotfase bij Vitesse toe.

Counter

In de counter sloeg Willem II aan de andere kant wel toe. Dico Koppers kapte Guram Kashia uit en schoof de bal in de verre hoek achter keeper Eloy Room. De snelle aanvaller Obbi Oulare maakte in de laatste minuut van de blessuretijd het tweede doelpunt voor de Tilburgers.

Vitesse verloor zo, een week voordat Ajax naar de Gelredome komt, de redelijk lange ongeslagen thuisstatus. De Arnhemmers spelen dit seizoen ook nog thuis tegen Feyenoord.

Willem II nam dankzij de derde winst in een uitwedstrijd dit seizoen afstand van de onderste plekken en is nu gedeeld tiende.