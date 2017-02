Groenendijk: schrik in plaats van schokeffect

ANP Groenendijk: schrik in plaats van schokeffect

DEVENTER - Het beoogde schokeffect met een trainerswissel bleef zaterdag uit bij ADO Den Haag. Wie wel schrok, was de nieuwe trainer Alfons Groenendijk. ,,De onzekerheid zit toch wel heel diep in het team'', concludeerde Groenendijk na de verloren degradatiekraker bij Go Ahead Eagles (3-1). ,,Die angst moet er heel snel uit, want op zo'n manier blijven we niet in de eredivisie.''

Door ANP - 11-2-2017, 22:42 (Update 11-2-2017, 22:42)

Groenendijk hapte afgelopen week gretig toe toen ADO Den Haag hem benaderde om de ontslagen Zeljko Petrovic op te volgen. Na zijn desastreuze start in Deventer kreeg Groenendijk bij de NOS de vraag waar hij aan begonnen is. ,,Tja. Ik ben er in gestapt, maar ik ben hier wel een beetje van geschrokken. Het is vooral een mentale kwestie. Deze jongens kunnen heus wel voetballen, maar als je zo snel uit een wedstrijd bent, ga je niets winnen. Ik heb geen zin om bij ADO te komen werken en dan dit te zien, dit vind ik niet bij ADO passen. Ik zal dus niet schromen om in te grijpen.''

De club uit Den Haag zakte door de nederlaag naar de laatste plaats. Volgende week komt koploper Feyenoord op bezoek. ,,Het beoogde schokeffect is uitgebleven. We moeten heel hard aan de slag om het tij te keren'', aldus Groenendijk.